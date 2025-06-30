AFAD duyurdu: Iğdır'da deprem!
AFAD, Iğdır'ın Aralık ilçesine 25 km mesafede İran merkezli 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Iğdır'ın Aralık ilçesine 25 kilometre uzaklıkta, İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Maku kentinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 30, 2025
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Maku, West Azarbaijan (İran) - [25.88 km] Aralık (Iğdır)
Tarih:2025-06-30
Saat:11:53:04 TSİ
Enlem:39.6075 N
Boylam:44.715 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/boQvfYgtkk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi