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AFAD duyurdu: Iğdır'da deprem!

AFAD, Iğdır'ın Aralık ilçesine 25 km mesafede İran merkezli 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Iğdır'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Iğdır'ın Aralık ilçesine 25 kilometre uzaklıkta, İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Maku kentinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

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