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AFAD açıkladı: Herhangi bir can kaybı veya yıkım meydana geldi mi?

AFAD, yapılan saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, şu ana kadar can kaybı ya da yıkım bildiriminin olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
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AFAD açıkladı: Herhangi bir can kaybı veya yıkım meydana geldi mi?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan ilk değerlendirmeyi paylaştı.

"Can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır"

AFAD’dan yapılan açıklamada, ilgili kurumlar tarafından yürütülen saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarların incelendiği belirtildi. Açıklamada, “An itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi. Yetkililer, sahadaki çalışmaların titizlikle sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

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