Afyonkarahisar'da can pazarı! Yolcu otobüsü kazaya karıştı! Çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar'da can pazarı! Biri yolcu otobüsü 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaza yaşandı. Ankara istikametine seyir halindeki, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir yolcu otobüsü, Topdere mevkiinde bir çekici ve otomobille çarpıştı.
Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
30 kişi yaralandı
Sağlık görevlileri yolcu otobüsünde yaralanan 30 kişiyi Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırdı.