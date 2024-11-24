  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ünlü yönetmen Şerif Gören'den üzen haber: Entübe edildi
Takip Et

Ünlü yönetmen Şerif Gören'den üzen haber: Entübe edildi

Türkiye sinemasının önemli yönetmeni Şerif Gören, evinde merdivenlerden düşerek kaza geçirdi. 80 yaşındaki Gören'in önlem amaçlı entübe edildiği öğrenildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ünlü yönetmen Şerif Gören'den üzen haber: Entübe edildi
Takip Et

Ünlü yönetmen Şerif Gören, dün gece evinde düşerek başını çarptı.

Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk filmi olan 'Yol'un yönetmeni olan Gören, Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Habertürk'te yer alan habere göre, sağlık durumu ağır olan Şerif Gören entübe edildi.

Şerif Gören kimdir?

'Yılanların Öcü', 'Derman', 'Umut' ve 'Yol' gibi Türk sinemasının bol ödüllü filmlerine imza atan Şerif Gören, 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğdu.

1956’te kazandığı bursla Türkiye’ye gelerek İstanbul Erkek Lisesi’nde okuyan Şerif Gören, 1962’de kurgucu olarak işe başladığı Erman Film Stüdyosu ile sinemaya ilk adımını attı. Filmlerinin belirgin özelliği olan hızlı kurgu anlayışını burada kurgucu olarak çalıştığı dönemde kazandı.

1968'de Mehmet Aslan'ın 'Hakanların Savaşı'nda ilk kez yönet­men yardımcılığı yapan, bu alanda kendini geliştiren Şerif Gören; Remzi Jöntürk, Atıf Yılmaz, Yılmaz Güney, Natuk Baytan, Osman Seden gibi yönetmenlerle çalıştı.

Altın Palmiye ödülünü kazandı

Şerif Gören, 1974'te, çekimin ilk günlerinde Yılmaz Güney’in tutuklanması üzerine 'Endi­şe'nin yö­netmenliğini üstlendi. Bu ilk filmi ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazanan Gören, senaryosunu Yılmaz Güney’in yazdığı 'Yol' ile Cannes Film Festivali’nde 'Altın Palmiye' ödülünü kazanarak büyük başarı elde etti.

Türk sinemasının en verimli yönetmenlerinden olan Şerif Gören, genellikle toplumsal gerçekçilik anlayışında olan filmlerin yanı sıra ticari filmler ve belgeseller de yönetti. Gören, filmlerinde daha çok kent yaşamı, doğa ile insan ilişkisi gibi konuları işledi.

Dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri açıklandı: İstiklal Caddesi kaçıncı sırada?Dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri açıklandı: İstiklal Caddesi kaçıncı sırada?Ekonomi
İki rakam öne çıkıyor: İşte asgari ücret zammında gerçekleşmesi muhtemel senaryolar...İki rakam öne çıkıyor: İşte asgari ücret zammında gerçekleşmesi muhtemel senaryolar...Ekonomi
Motorine zam geldi, tablo değişti: İşte 24 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam geldi, tablo değişti: İşte 24 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Buzlanma ve don olayına dikkat! Meteorolojiden 49 kent için uyarı: Fırtına, sağanak ve kar geliyorBuzlanma ve don olayına dikkat! Meteorolojiden 49 kent için uyarı: Fırtına, sağanak ve kar geliyorGündem
Gündem
Yeni yönetmelik yayımlandı: Kütüphanelere öğretmen ataması geliyor
Yeni yönetmelik yayımlandı: Kütüphanelere öğretmen ataması geliyor
TBMM'de yeni haftada yoğun mesai! İşte öne çıkan gündem başlıkları
TBMM'de yeni haftada yoğun mesai! İşte öne çıkan gündem başlıkları
Afyonkarahisar'da can pazarı! Yolcu otobüsü kazaya karıştı! Çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar'da can pazarı! Yolcu otobüsü kazaya karıştı! Çok sayıda yaralı var
Deniz ulaşımına rüzgar engeli: Çok sayıda sefer iptal edildi
Deniz ulaşımına rüzgar engeli: Çok sayıda sefer iptal edildi
Antalya'da hortum önüne geleni yıkıp geçti! 'Uçak düşüyor sandık'
Antalya'da hortum önüne geleni yıkıp geçti! 'Uçak düşüyor sandık'
Kış lastiği 1 Aralık'ta zorunlu olacak: Alırken nelere dikkat etmeli?
Kış lastiği 1 Aralık'ta zorunlu olacak