Afyonkarahisar'daki depremlerin ardından Naci Görür'den açıklama

Afyonkarahisar'da bu sabah saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 4,5 büyüklüğünde, Ataköy merkezli deprem yerin 4,5 km derinliğinde gerçekleşti.

Bu depremin hemen ardından, saat 06:27'de 3,1, saat 06.30'da ise 3,8 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha kaydedildi.

Depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi.

Depremin Akşehir-Afyon Grabeni içerisinde olduğunu belirten Görür, şu ifadeleri kullandı:

''Arkadaşlar, Afyonkarahisar’da 4,5 deprem oldu. Deprem Akşehir-Afyon Grabeni içerisinde oldu. Biliyorsunuz bu yapılar normal faylarla çevrili. Göller yöresinde graben yapıları egemen. Bu yapıların depremselliğ görece yüksek sayılır."

"Herhangi bir olumsuzluk yok"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya paylaşımında, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.