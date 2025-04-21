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Ahmet Mattia Minguzzi cinayetinde yeni gelişme

Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin cinayetiyle ilgili soruşturma, aile, avukat ve gazetecilere yönelik tehditler nedeniyle "organize suç örgütü" kapsamında genişletildi.

Haber Merkezi
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Ahmet Mattia Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
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İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı.

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın ardından başlatılan soruşturmanın "organize suç örgütü" kapsamına alındığını belirtti.

Tehdit edildiği bir mesajın ekran görüntüsünü de paylaşan Av. Epözdemir, paylaşımında "Basın mensubu arkadaşlar soruyor, Ahmet Minguzzi evladımızın katledilmesi akabinde, müvekkil ailenin, aile üyelerinin, bizim ve bazı gazetecilerin de tehdit edilmesi nedeniyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından faillerin örgütlü bir yapı olup olmadığının tespiti için Organize Şube Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmış ve soruşturma başlatılmıştır. Bu mesajlar ve tehditler bizi yıldıramaz ve korkutamaz, korkmuyoruz. Hem müvekkil Minguzzi ailesi, hem de biz, adaletin tecellisi ve bu mahlukların emsal mahiyette cezalandırılması için sonuna kadar hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi. 

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