Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden saldırgan tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi mezarının tahrip edilmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındığını duyurmuştu.

Şüpheli şahıs tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 67 yaşındaki D.A'nın, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli D.A, sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi. Savcılık ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan tutuklandı.

İfadesi ortaya çıktı

D. A. savcılıkta verdiği ifadede, hakkındaki suçlamayı kabul etti. Evsiz olduğunu söyleyen D. A., “Kaldığım yer ölen şahsın mezarına yakındır. Ben içecek kutusu toplayarak ve hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Olay günü de mezarlık içerisine kutu toplamak amacı ile girdim. Gece vaktiydi. Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Ölen şahsın mezarının orada olduğunu gazeteden ve haberlerden öğrendim. Mezara bakmak istedim. Bunun üzerine mezar yerine gittim” dedi.

"Kimseden talimat almadım"

D.A, Minguzzi'nin ölümüne sinirlendiğini ve bu nedenle kendini kaybettiğini öne sürdü. Mezara da bu nedenle zarar verdiğini söylen şüpheli, “O anki sinirle kendimi kaybettim. Ardından mezardaki çiçekleri yoldum. Çitleri kaldırarak attım. Bu olayın neden yaptığımı bilmiyorum. O anki sinirle eylemleri gerçekleştirdim. Zaten konuya dair de çok fazla hatırladığım bir şey yoktur. Bu olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat veyahut para almadım" dedi.

"Katil zanlısını ve tehdit edenleri tanımıyorum"

D. A.'ya Minguzzi ailesini tehdit ettiği tespit edilen ve yakalandıktan sonra tutuklanan 5'i çocuk 6 kişiyi de tanıyıp tanımadığı soruldu. Yine Minguzzi'nin katil zanlılarıyla ilgili de sorular yöneltildi. D.A. şüphelileri tanımadığını söyledi.

"Davadan haberim yoktu"

D. A.'ya saldırıyı gerçekleştirdiği gün Minguzzi davasından haberi olup olmadığı da soruldu. Şüpheli, “Davanın görüleceğinden haberim yoktu. Ben sadece gazete haberlerinden Minguzzi'nin öldürüldüğünü ve mezarının orada olduğunu biliyorum” dedi.

Ne oldu?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan iki şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.

Hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına da zarar verilmişti.