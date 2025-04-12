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Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit: Bir kişi daha tutuklandı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı

Haber Merkezi
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Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit: Bir kişi daha tutuklandı
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Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı. 

Failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımlar yapıldı

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası Gümüşhane'de yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gümüşhane'de yakalanmıştı

Cinayetin ardından sosyal medya hesaplarından failleri öven ve Minguzzi ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşanlara yönelik çalışmalar kapsamında, Gümüşhane'de olduğu tespit edilen zanlı K.Y. gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

K.Y, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen K.Y, "birden fazla kişiyle tehdit" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Ne olmuştu?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybederken, tutuklanan iki failin yargılanması devam ediyor.

Cinayet sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve Minguzzi ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşanlara yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli de tutuklanmıştı.

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