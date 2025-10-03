  1. Ekonomim
Ahmet Minguzzi cinayetinde kritik gelişme: Fail hakkındaki iddialar asılsız!

Sosyal medyada dolaşıma sokulan Ahmet Minguzzi cinayetinde “katile engelli raporu verildi” iddiaları, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında merhum Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin olarak “katile engelli raporu verildi” iddialarının, kamuoyunu yanıltmayı ve devlet kurumlarının itibarını zedelemeyi amaçlayan bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’nun 07 Mayıs 2025 tarihli raporuna göre, sanığın “nitelikli kasten adam öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu” tespit edildi. Raporda, failin cezalandırılmasına engel teşkil edecek herhangi bir psikolojik veya fiziksel eksikliği bulunmadığı vurgulandı.

“Engellilik raporu” niteliği taşımıyor

Sanık avukatı tarafından dosyaya sunulan belge ise, cinayetten önce alınmış bir “kaynaştırma raporu” olup, “engellilik raporu” niteliği taşımıyor. Bu nedenle failin ceza ehliyeti üzerinde herhangi bir etkisi bulunmuyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı paylaşımla, sosyal medyada dolaşıma sokulan iddiaların asılsız olduğunu ve halkı yanıltıcı bilgileri yaymanın Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında suç teşkil ettiğini hatırlattı. Kamuoyuna, devlet kurumları ve yargı organlarını hedef alan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

