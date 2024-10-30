Ahmet Özer kimdir? Şok gözaltı! Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer aslen nereli, kaç yaşında?

Ahmet Özer kimdir? Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer aslen nereli, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. 30 Ekim Çarşamba sabahı evinde gözaltına alınan CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki detaylarla gündem oldu. karar.com'un haberine göre CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Öte yandan Esenyurt Belediyesi önünde de çok sayıda polisin olduğu ifade edildi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Özer'in evinde ve Belediye Binası'nda aramalar yapıldı. Bu detayların ardından Özer hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar Özer’in neden gözaltına alındığını ve özgeçmişini araştırıyor.

AHMET ÖZER KİMDİR?

esenyurt.bel.tr’de yer verilen özgeçmiş bilgisi şöyle: Prof. Dr. Ahmet ÖZER 1960 yılında Van’da doğdu. Muradiye Ortaokulundan sonra Van Atatürk Lisesinde başladığı lise eğitimini Hakkâri Lisesinde sürdürdü ve 1977 yılında Diyarbakır Lisesinden mezun oldu. 1980’de Van Eğitim Enstitüsünü, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü birincilikle ve bir dönem erken bitirdi ve aynı üniversitede Sosyoloji Bölümünde yan dal yaptı.

Hacettepe Üniversitesinde “Aşiret Düzeni ve Brukanlar” tezi ile Sosyoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde ise “Karl Popper ve Thomas Kuhn’un Bilim Felsefelerinin Karşılaştırması” tezi ile Bilim ve Siyaset Felsefesi alanında olmak üzere iki mastır yaptı. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesinde “GAP’ın Sosyo Ekonomik ve Politik Boyutları” çalışması ile Sosyoloji Doktoru unvanını aldı; mastır ve doktora tezleri kitap olarak yayınlandı.

1980’li yılların sonunda DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) bünyesinde sürdürülen ve merkezi Şanlıurfa’da bulunan GAP Projesi’nde uzman sosyolog olarak çalıştı. 1989 yılında hazırlanan meşhur Kürt Sorunu Raporu’na katkıda bulundu. 1992-94 yılları arasında AB tarafından desteklenen Almanya, İtalya, Fransa, Filistin ve İsrail’in paydaş olduğu yerel yönetimler alanında gerçekleştirilen Akdeniz Ülkeleri Kentsel Gelişme Projesi’nde görev aldı. Bu projede üç yıl çalıştı ve bu ülkelerin deneyimlerini yakından takip etti. Merkezi Diyarbakır’da olan GAP Belediyeler Birliği’nin kuruluşunu gerçekleştirdi, Genel Sekreterliğini ve Yönetim Kurulu üyeliğini yedi yıl yürüttü. Amerika, Almanya, İtalya, Portekiz, İsrail, Filistin, Kazakistan ve Azerbaycan’da inceleme ve araştırmalarda bulundu, bu çalışmalarının tümü kitap olarak yayınlandı.

Ödüllü ve başarılı bir doçent olmasına rağmen siyasal duruşu nedeniyle 2001 yılında YÖK tarafından haksız ve hukuksuz bir biçimde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesine gönderilen Özer, bir yıl sonra geri dönmeyi beklerken üniversite ile ilişiği kesildi. YÖK aleyhine açtığı davayı 2004 yılında kazandı, tekrar üniversiteye geri döndü. 2009 yılında ABD’de yaptığı araştırma sonucu yazdığı “11 Eylül, ABD Türkiye ve Küreselleşme” taktim tezi ile Süleyman Demirel Üniversitesinde profesör oldu.

Üniversitede bölüm başkanlığı, merkez müdürlüğü, dekanlık, kurucu dekanlık, rektör yardımcılığı ve senato üyeliği görevlerinde bulundu. Bilimsel hakemli Sosyal Bilimler Dergisi’nin editörlüğünü, Toros Vizyon Dergisi’nin genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2002-2004 arasında Mersin Üniversitesi görevlendirmesi ile Akdeniz Belediyesi Baş Danışmanı olarak görev yaptı. 2004 yılında SHP’den Van Büyükşehir Belediyesi aday adayı, aynı seçimde Mersin Toroslar Belediye Başkan adayı oldu. 2012-2017 yılları arasında Toros Üniversitesinde Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurdu ve yönetti. Bu merkez bünyesinde yerel yönetimlerle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde ses getiren sempozyumlar, çalıştaylar, zirveler, konferanslar ve toplantılar gerçekleştirdi. Ulusal ve uluslararası birçok toplantının düzenleme kurulu başkanı olarak görev yaptı. 2022-2023 Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi olarak Göç ve Kent Araştırmaları Merkezi’nde danışman öğretim üyesi olarak çalıştı. 2022-2023 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak görev yaptı. Özer, aynı zamanda Türkiye -Irak İş İnsanları Derneği (TISİAD) Bilim Kurulu Başkanı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Cemevi, İçel Sanat Kulübü (İSK) Danışma Kurulu, Van Dernekler Federasyonu Onur Kurulu ve Danışma Kurulu, Van Vakfı Bilim Kurulu Başkanı, Erciş Vakfı Sosyoloji Derneği ve Eğitim Sen üyesidir.

Milliyet, Radikal, Özgür Gündem, Cumhuriyet, Independent Türkçe gibi onlarca yerel, ulusal ve uluslararası gazetelerde, dergilerde araştırmaları, köşe yazıları ve makaleleri yayınlandı.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖZER ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Özer 64 yaşındadır. Evli ve iki çocuk babası olan Özer, üç dil biliyor. Yılların verdiği deneyim ve birikimini halkının hizmetine sunmak için 7 büyükşehir, 57 ilden daha kalabalık nüfusu ile Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Esenyurt’tan CHP Belediye Başkan Adayı olan Özer, 2024 yılında yapılan seçimi büyük bir farkla kazanarak Esenyurt Belediye Başkanı seçildi.