Ahmet Türk, HEDEP'in İBB aday mı olacak?

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaptığı açıklamada parti MYK’sinde yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmesi eğiliminin öne çıktığını, bu kararın Parti Meclisi’ne de sunulacağını açıkladı.

Sosyal medyada HEDEP'in İBB Başkan adaylığı için Ahmet Türk’ün düşünüldüğü iddia edilmişti. TELE1’de yer alan habere göre, HEDEP’li üst düzey bir yetkili ile Ahmet Türk’ün danışmanı iddiayı yalanladı.

HEDEP’li yetkili konuyla ilgili “Bu konu asla konuşulmadı, tamamen spekülasyon” ifadesini kullandı.

Ahmet Türk’ün danışmanı Enver Ete ise “Gülüyoruz… Asla böyle bir şey yok. Ahmet Bey’in sağlık durumu iyi. Başka bir ilden aday olabilir. Kesinleşen bir şey yok. Aday olursa partinin kararı olur. Ahmet Bey bu kararın dışına çıkmaz. Ama net olarak söylüyorum ki İstanbul’la ilgili böyle bir düşüncesi yok” diye konuştu.