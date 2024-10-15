Aile defalarca şikayetçi oldu mu? Semih Çelik dosyasındaki detayı Bakan Tunç canlı yayında açıkladı

İstanbul Fatih'te Semih Çelik'in önce evine çağırdığı sevgilisi Ayşenur Halil'i vahşice öldürdü, ardından Edirnekapı Surları'nda buluştuğu İkbal Uzuner'i katletti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir TV kanalında katıldığı canlı yayında Türkiye'nin kanını donduran cinayetlerle ilgili açıklamalar yaptı.

Bakan Tunç, "Fatih'te iki kızımızın katledilmesi olayında da 'Aile defalarca şikayetçi oldu' ifadesi basına yansıdı. Oysa ailenin defalarca şikâyeti yok. İkbal daha önce evden kaçıyor. İntihar edip not bırakıyor" dedi.

Bakan Tunç, İkbal Uzuner'in ailesinin kayıp kızları için daha önce polise haber verdiğine vurgu yaparak "Kız hemen o gün bulunup eve getiriliyor. Cani de geçen sene intihara kalkmış, kendini yaralamış. O yaralamadan dolayı Bakırköy'de tedavi görmüş. Orada da hiçbir şikayetçi yok" ifadelerini kullandı.

"En yüksek cezayı veren ülkeyiz"

Türkiye'nin Avrupa ülkelerine kıyasla en ağır cezaları veren ülke konumunda olduğunu söyleyen Tunç, "Avrupa ülkeleri ile karşılaştırdığımızda bütün suçlara en yüksek cezayı veren ülkeyiz. İnfaz bakımından da en yükseğini veriyoruz. Yani cezaların azlığı gündeme geliyor ama diğer ülkelerde daha az ceza var. Örgütlü suç bakımından cezaevlerindeki sayı şu an 360 bin kişi yani suç işleyen salıveriliyorsa bu 360 bin kişi neden cezaevinde?" sözlerini kullandı.