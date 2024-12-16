  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Aile hekimlerinden bir kez daha iş bırakma kararı
Takip Et

Aile hekimlerinden bir kez daha iş bırakma kararı

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne tepki göstererek, daha önce kasım ve aralık aylarında iş bırakma eylemi yapan aile hekimleri, sağlık çalışanları ve ebeler, ocak ayında yeniden iş bırakma eylemi yapacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aile hekimlerinden bir kez daha iş bırakma kararı
Takip Et

Aile hekimleri, sağlık çalışanları ve ebeler, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki göstermek için ocak ayında yeniden iş bırakacak.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, ulaşılması güç hedeflerle ücretlerinin keyfi olarak düşürüldüğünü söyleyerek, 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde bir kez daha iş bırakacaklarını açıkladı.

Mengücük, “Biz, Türkiye’nin dört bir yanında fedakârca sağlık hizmeti sunan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak, adaletsiz ve insan onuruna aykırı uygulamalara karşı tepki ve itirazımızı sürdürüyoruz” dedi.

"Maaşlarımız keyfi şekilde düşürülüyor"

Yeni yönetmelikle, aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının iradesi dışında belirlenen performans hedefleri nedeniyle maaşlardan ciddi kesintiler yapıldığını ifade eden Mengücük, "İş güvencesini ve emeklilikte güvence sağlanmasını imkânsız hale getirmektedir. Ulaşılması güç hedeflerle ücretlerimiz keyfi olarak düşürülmekte ve sağlık hizmetlerinin kalitesi tehlikeye atılmaktadır" dedi.

Mevduat faizlerinde son durum! İşte 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL'nin aylık getirisiMevduat faizlerinde son durum! İşte 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL'nin aylık getirisiEkonomi
Asgari ücrette ikinci randevu bugün: Zam oranı ne olacak? İşte konuşulan rakamAsgari ücrette ikinci randevu bugün: Zam oranı ne olacak? İşte konuşulan rakamEkonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 16 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 16 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yüksek kesimler için çığ uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Yüksek kesimler için çığ uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem
Gündem
Narin cinayetinde kritik gelişme: Salim Güran'ın sildiği mesajlar ortaya çıktı
Narin cinayetinde kritik gelişme: Salim Güran'ın sildiği mesajlar ortaya çıktı
Rapçi 'Sansar Salvo' tutuklandı
Rapçi 'Sansar Salvo' tutuklandı
Çankırı Valiliği'nden kar tatili haberlerine yalanlama
Çankırı Valiliği'nden kar tatili haberlerine yalanlama
Harcama limiti tartışmaları sürüyor... Öğrenciler hedef gösterildi: 'İşletmemiz mağdur oluyor'
Harcama limiti tartışmaları sürüyor... Öğrenciler hedef gösterildi: 'İşletmemiz mağdur oluyor'
Bakan Yerlikaya açıkladı: 40 bin litre sahte içki ele geçirildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 40 bin litre sahte içki ele geçirildi
Vefat eden sanatçı Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıktı
Vefat eden sanatçı Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıktı