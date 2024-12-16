Aile hekimlerinden bir kez daha iş bırakma kararı

Aile hekimleri, sağlık çalışanları ve ebeler, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki göstermek için ocak ayında yeniden iş bırakacak.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, ulaşılması güç hedeflerle ücretlerinin keyfi olarak düşürüldüğünü söyleyerek, 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde bir kez daha iş bırakacaklarını açıkladı.

Mengücük, “Biz, Türkiye’nin dört bir yanında fedakârca sağlık hizmeti sunan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak, adaletsiz ve insan onuruna aykırı uygulamalara karşı tepki ve itirazımızı sürdürüyoruz” dedi.

"Maaşlarımız keyfi şekilde düşürülüyor"

Yeni yönetmelikle, aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının iradesi dışında belirlenen performans hedefleri nedeniyle maaşlardan ciddi kesintiler yapıldığını ifade eden Mengücük, "İş güvencesini ve emeklilikte güvence sağlanmasını imkânsız hale getirmektedir. Ulaşılması güç hedeflerle ücretlerimiz keyfi olarak düşürülmekte ve sağlık hizmetlerinin kalitesi tehlikeye atılmaktadır" dedi.