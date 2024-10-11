Aile hekimliğinde yeni sistem geliyor! Sağlık Bakanı Memişoğlu: İyi uygulamaları ödüllendireceğiz

Sağlık Bakanlığı aile hekimliğinde yeni sistem üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Bakanlığın, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde değişiklik öngören taslak metni hekimlerin bağlı bulunduğu birlik ve sendikalar tarafından eleştirilmişti.

Söz konusu taslağın, Aile Hekimliği çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldırmak ve ücretlerinde kesinti yapabilmek için hazırlandığı iddiaları ortaya atılmıştı.

"Dezenformasyonlara itibar etmeyin"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu taslak metne gelen eleştirileri, “Dezenformasyonlara, yanlış haberlere toplumun, hekim arkadaşlarımın itibar etmemesini özellikle istirham edeceğim” diyerek yeni sistem ile ilgili bilgi verdi.

“İyi hekimlik uygulamalarını ödüllendireceğiz”

Temel sağlık hizmetlerini ve aile hekimliğini önemsediklerini, bunları kuvvetlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Memişoğlu, "Hastalanmadan sağlığımızı korumak esas hedeflerimizden bir tanesi. İnşallah iyi hekimlik uygulamalarını ödüllendireceğimiz, aynı zamanda onların toplumla beraber daha iyi kaynaşmalarını sağlayacağımız sistem üzerine çalışıyoruz” diye konuştu.

“Sağlık bilimini de üretecek çalışmalar içindeyiz"

Yeni çalışmaların hazırlıklarının devam ettiğini dikkat çeken Bakan Memişoğlu “Dezenformasyonlara, yanlış haberlere toplumun, hekim arkadaşlarımın itibar etmemesini özellikle istirham edeceğim. Emin olun biz özellikle aile hekimliğini, temel sağlığı ön plana almış, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sağlığın dünyada en iyi sunulduğu ülkelerden bir tanesiyiz. Sadece sağlık hizmetini değil sağlık teknolojisini, sağlık bilimini de üretecek çalışmalar içindeyiz” dedi.

Bakan Memişoğlu: Yeni projeler geliyor

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a giden Memişoğlu, sağlık hizmetlerini yerinde inceledi. Memişoğlu, "Iğdır'da sağlık hizmetleri anlamında değerlendirmemiz neticesinde gördük ki Iğdır çok daha iyi sağlık hizmetini yapabilecek kapasiteye sahip. İnşallah projesini bitirdiğimiz, çok yakında ihalesini yapıp inşaatına başlayacağımız 400 yataklı hastanemizi bir an önce Iğdır'a kazandıracağız. Bunun burada sözünü veriyoruz" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, "Çok yakında herkes görecek ki Iğdır'ı sadece kendisine değil çevresindeki illere hatta uluslararası anlamda sağlık hizmeti verebilecek kapasiteye ulaştıracağız. Bunun yanında özellikle Sağlıklı Hayat Merkezi olmayan Iğdır’ımıza bir proje hazırladık, bunu da yakın bir zamanda inşallah inşaatına başlayacağız" ifadelerini kullandı.