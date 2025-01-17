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Ailesinden 5 kişiyi öldüren polis memuru tutuklandı

Adana ve Mersin'de karısı ile kayınvalidesi, kayınbabası, kayınbiraderi ve halasını öldüren şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi
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Ailesinden 5 kişiyi öldüren polis memuru tutuklandı
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Mersin'de 15 Ocak'ta Mehmet Tehçi'nin (43) eşi Ferdane Tehçi'yi (37) evlerinde boğarak öldürdükten sonra aynı gün geldiği Adana'da da kayınbiraderi Fatih İsmail (40), kayınbabası Yusuf (63), kaynanası Hüsne (61) ve halası Semiha Tehçi'yi (53) bıçak ve tabanca kullanarak öldürmesine ilişkin soruşturma sürdürüldü.

Polis memuru Mehmet Tehçi'nin geçen yıl oğlu Ökkeş Berk'in 15 yaşındayken intiharı nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu, Mersin'deki evlerinde eşini, Adana'da da 4 akrabasını öldürdükten sonra Ceyhan'da yakalandığı sırada Osmaniye'deki ailesinin evine gittiği öğrenildi.

Eşiyle amca çocukları oldukları bildirilen zanlı Mehmet Tehçi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Tehçi'nin internet altyapısındaki sorun için başvurduğu iletişim firmasının ekipleri, 15 Ocak'ta gittikleri iki katlı müstakil evin çevresinde kan izleri görmüş ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

İhbar üzerine eve sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Yusuf Tehçi, karısı Hüsne Tehçi ve kız kardeşi Semiha Tehçi'nin vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısının Yusuf ve Hüsne Tehçi'nin damadı Mehmet Tehçi olduğunu saptamıştı.

Zanlı Mehmet Tehçi'nin sabah saatlerinde önce Mersin'in Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde yaşayan karısı Ferdane Tehçi'yi öldürüp Adana'ya geldiği, Çukurova ilçesi Pirili Mahallesi Bayraktepe mevkisindeki sazlık alanda da kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi öldürdüğü tespit edilmişti.

Zanlı Mehmet Tehçi Ceyhan ilçesinde yakalanmış, 4 ve 9 yaşındaki çocukları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devlet himayesine alınmıştı.

Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi, dün Osmaniye'de toprağa verilmişti.

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