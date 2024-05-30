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AK Parti heyeti İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nu ziyaret etti

AK Partili Zengin, Yenişehirliolu, Gül, Akaşoğlu ve Elitaş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

Haber Merkezi
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AK Parti heyeti İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nu ziyaret etti
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bahadır Yenişehirliolu, Abdulhamit Gül, Muhammet Emin Akaşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na ziyarette bulundu.

Görüşmede İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turan Çömez ve Buğra Kavuncu, TBMM Katip üye Yasin Öztürk de hazır bulundu. Güler, Dervişoğlu'na çini ve çiçek hediye etti.

 

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