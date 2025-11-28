  1. Ekonomim
AK Parti Milas İlçe Başkanı Duygu Marçalı Doğru, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevinden ayrıldığını açıkladı. Doğru, "İl Başkanlığı atama sürecinde koltuk ve makam hırsı bürümüş kişiler tarafından asılsız saldırılara maruz kaldım" dedi.

AK Parti Milas İlçe Başkanı ve yönetim ekibi istifa etti: Asılsız saldırılara maruz kaldım
AK Parti Milas İlçe Başkanı Duygu Marçalı Doğru, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevinden ayrıldığını açıkladı.

Doğru, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır teşkilatın farklı kademelerinde görev yaptığını belirterek, "Milletimize hizmet etme bilinciyle gece gündüz çalıştım. Amacımız her zaman davamızın değerlerini korumak, birlik ve beraberlik içinde ilçemize en iyi hizmeti sunmak ve vatandaşlarımızın güvenine layık olmaktı" ifadelerini kullandı.

Doğru, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kıymetli AK Ailem, değerli Milaslılar; milletimize hizmet etme bilinciyle gece gündüz çalıştım. Amacımız her zaman, davamızın değerlerini korumak, birlik ve beraberlik içinde ilçemize en iyi hizmeti sunmak ve vatandaşlarımızın güvenine layık olmaktı. Teşkilatımızın hemen hemen her kademesinde görev aldım. 10 yıldır aktif siyasetteyim.

Cumhurbaşkanımız ile omuz omuza yürümeyi Rabbim nasip etti. İl Başkanlığı atama sürecinde koltuk ve makam hırsı bürümüş kişiler tarafından asılsız saldırılara maruz kaldım.

Ailem, özellikle de oğlum bu süreçten çok etkilendi. Genel merkez ve il başkanlığımız ile yaptığım görüşmeler sonucunda oğlumun bana ihtiyacı olduğunu kendilerine ilettim ve görevimden iznimi istedim.

Defalarca seçim çalışmaları için onu hasta, yatakta bırakıp kapı kapı dolandım. Yönetim kurulu üyelerim, kadın ve gençlik kolları başkanımla birlikte görevimizden müsaademizi istiyoruz.

İstifalarımızı genel merkeze ileteceğiz. Bu yolculukta bana destek veren tüm teşkilat üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, mahalle başkanlarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

