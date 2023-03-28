AK Parti milletvekili adayları kimler? 2023 seçim aday listeleri açıklandı mı?
14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesinden sonra gözler milletvekili adaylarına çevrildi. Partilerde milletvekilliği adaylığında sona gelindi. AK Parti'de milletvekili adayları belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak? AK Parti milletvekili adayları kimler?
AK Parti'de milletvekili aday adaylık başvuruları 23 Mart'ta sona erdi. 6 bin 25 kişi milletvekili aday adaylığı için başvurdu. AK Parti milletvekili aday listelerini 14 Nisan'da teslim edecek.
AK Parti'de 81 il için temayül yoklaması başladı. Çıkacak sonuçlar 27 Mart'ta alt komisyona sunuldu. Alt komisyonun değerlendirmesi ardından çıkacak sonuçlar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Üst Komisyona sunulacak.
Üst Komisyonun çalışması 3 Nisan'da başlayacak. Yapılan değerlendirmenin ardından milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edelecek.
Peki AK Parti'de milletvekili adayı kimler?
Bu sorunun yanıtı 11 Nisan'da açıklanacak. AK Parti aday tanıtım toplantısıyla milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıtacak.
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