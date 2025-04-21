  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti MKYK bugün toplanacak: İşte masadaki konular
Takip Et

AK Parti MKYK bugün toplanacak: İşte masadaki konular

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti MKYK bugün toplanacak: İşte masadaki konular
Takip Et

AK Parti MKYK toplantısı, bugün saat 16:00'da AKP Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu sonrası süreç nasıl işleyecek?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, İmralı süreci kapsamında yapılan çalışmalar ile bundan sonrası için atılması gereken adımlar konuşulacak, sürecin planlaması yapılacak. 

Toplantıda DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti içerisinde bulunan Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı sonrasında "Terörsüz Türkiye" çalışmalarında ki son durumun konuşulması bekleniyor.

"Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin önümüzdeki sürecin planlaması MKYK'da masaya yatırılacak.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi hedefi konuşulacak

Ekonomi ile ilgili gelişmelerin de gündemde yer alması beklenen toplantıda, özellikle tek haneli enflasyon hedeflerine ilişkin atılan adımlar ve sonuçları değerlendirilecek.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gelen mitingler

Toplantıda, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin başlattığı mitinglerin de gündeme gelmesi bekleniyor. 

Suriye'deki son gelişmeler ele alınacak

Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının masaya yatırılması beklenirken, Suriye'deki son gelişmeler de ele alınacak.

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi: Bugün karar verdiler, kapattılarSırrı Süreyya Önder'in kardeşi: Bugün karar verdiler, kapattılarGündem
İmralı Heyeti'ne yeni isim gelecek mi? DEM Parti'den açıklamaİmralı Heyeti'ne yeni isim gelecek mi? DEM Parti'den açıklamaGündem
Gündem
Son yağışlar çare oldu mu? İstanbul'u destekleyen barajların su seviyesi yükseldi mi?
Son yağışlar çare oldu mu? İstanbul'u destekleyen barajların su seviyesi yükseldi mi?
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Kalbin sağ kısmı kasılmaya başladı
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Kalbin sağ kısmı kasılmaya başladı
AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
"Yenidoğan Çetesi" davası: 4. duruşma başladı
"Yenidoğan Çetesi" davası: 4. duruşma başladı
Bakanlıktan İstanbul Boğazı'ndaki 106 kaçak yapıya inceleme!
İstanbul Boğazı'ndaki 106 kaçak yapıya inceleme!
DEM Parti heyeti İmralı'ya gitmek üzere yola çıktı
DEM Parti heyeti İmralı'ya gitmek üzere yola çıktı