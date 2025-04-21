AK Parti MKYK bugün toplanacak: İşte masadaki konular

AK Parti MKYK toplantısı, bugün saat 16:00'da AKP Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu sonrası süreç nasıl işleyecek?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, İmralı süreci kapsamında yapılan çalışmalar ile bundan sonrası için atılması gereken adımlar konuşulacak, sürecin planlaması yapılacak.

Toplantıda DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti içerisinde bulunan Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı sonrasında "Terörsüz Türkiye" çalışmalarında ki son durumun konuşulması bekleniyor.

"Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin önümüzdeki sürecin planlaması MKYK'da masaya yatırılacak.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi hedefi konuşulacak

Ekonomi ile ilgili gelişmelerin de gündemde yer alması beklenen toplantıda, özellikle tek haneli enflasyon hedeflerine ilişkin atılan adımlar ve sonuçları değerlendirilecek.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gelen mitingler

Toplantıda, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin başlattığı mitinglerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Suriye'deki son gelişmeler ele alınacak

Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının masaya yatırılması beklenirken, Suriye'deki son gelişmeler de ele alınacak.