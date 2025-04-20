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DEM Parti: Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor

DEM Parti, TBMM Başkanvekili ve Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Önder’in yoğun bakım tedavisinin devam ettiği, yerine yeni bir ismin görevlendirileceği yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Öte yandan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılması planlanan görüşmenin, grup başkanvekilleri tarafından gerçekleştirileceği ifade edildi.

Haber Merkezi
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DEM Parti: Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor
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DEM Parti, TBMM Başkanvekili ve Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneye ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Önder’in yoğun bakım tedavisinin sürdüğü ve yerine başka bir ismin görevlendirileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Adalet Bakanı ile görüşülecek mi?

Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılması planlanan görüşmenin, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ve Pervin Buldan’ın hastane yoğunluğu nedeniyle grup başkanvekilleri tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.

DEM Parti'nin açıklaması şöyle:

"İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz.

Bu konuda partimiz, kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır.

Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir.

Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıdır Ayrıca Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır."

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