Bakan Memişoğlu açıkladı: Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görenTBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti. Memişoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Allah şifa versin. Bütün dualarımız onunla. Şimdiye kadar çok büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize umut veriyor. Yoğun bakımda mücadele ediyor. Yeniden aramıza katılması için tüm Türkiye'den dua bekliyoruz. Bu çok büyük bir ameliyat. Bunu gerçekleştiren hekimlere teşekkür ediyorum. Dualarımız onunla, Allah şifa versin." ifadelerini kullandı.