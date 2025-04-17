DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması: Mücadele ediyor, direniyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanenin önünde açıklamalarda bulundu.

Bakırhan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Kurtulmuş olmak üzere, tüm siyasi partilere teşekkür ediyorum.

Sırrı Süreyya Önder, mücadele ediyor, direniyor. Bugünler çok tarihi günlerdir. Türkiye halkları hep beraber buradaydı. Evet Sırrı Süreyya Önder'in de sağlık durumunu merak ettiler ama en çok onun barış mücadelesinden dolayı dayanıştılar. Umarım bu Sırrı Süreyya Önder'e yapılan dayanışma, sahip çıkma önümüzdeki günlerde Önder'in uğruna sağlığını verdiği barış süreciyle devam eder.

"Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşacağını umuyoruz"

Kimsenin tereddüttü olmasın. Türkiye'nin en iyi hastanelerden birindeyiz. En iyi hekimlerinin yaptığı operasyonla karşı karşıyayız. Çok iyi hekimlerle Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşacağını umuyoruz.