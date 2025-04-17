Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na Eskişehir'den destek

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, federasyon yöneticileri ve KOREL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz da katıldı. Korkmaz, “imzaladığımız protokol ile KOREL A.Ş.’nin bisiklet sporuna verdiği değer ve vizyon bir kez daha tescillenmiş olduk.” Dedi.

Broster markasıyla sadece sponsor değil, aynı zamanda bisiklet kültürünün yaygınlaşması ve sporun gelişimi için stratejik bir destekçi rolünü üstlenen KOREL A.Ş., yapılan iş birliğiyle Türkiye’nin spor tarihinde yer aldı. Şirket, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na sadece logosuyla değil, yerli üretimin gücü, teknolojik altyapısı ve sürdürülebilirlik vizyonuyla katkı sunuyor.

Eskişehir’deki 46.000 m²’lik üretim tesislerinde yüksek performanslı bisikletler ve parçalar üreten KOREL A.Ş., 16 ülkeye ihracat gerçekleştirerek global pazarda da adından söz ettiriyor. Yüzde 100 yerli sermaye ile hayata geçirdiği Corelli ve Broster markalarıyla Türk bisiklet sanayisinin öncüsü konumunda olan firma, bu sponsorlukla birlikte sporun ve üretimin buluşma noktası haline geliyor.