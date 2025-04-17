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Küçükçekmece'de yurt yangını! Ekipler olay yerine sevk edildi

Küçükçekmece'de kız öğrenci yurdunda tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında söndürüldü.

Haber Merkezi
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Küçükçekmece'de yurt yangını! Ekipler olay yerine sevk edildi
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Yurt binasında tadilat çalışması yapıldığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, işçiler kendilerine dışarıya attı. Bu sırada yangını gören vatandaşlar ve işçiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar sonrası kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın esnasında binadan çıkan dumanlar E5 karayolunu kaplarken, olay yerine gelen polis ekipleri E5 yan yolu trafiğe kapattı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekipler inceleme başlattı

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