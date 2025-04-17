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Sırrı Süreyya Önder'in doktorundan yeni açıklama geldi

Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuyla ilgili doktorundan yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. EEG takıldı ve 24 saat kalacak, süreç uzun bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor" denildi.

Haber Merkezi
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Sırrı Süreyya Önder'in doktorundan yeni açıklama geldi
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Hastanede yoğun bakımda tedavi altında olan Sırrı Süreyya Önder'in doktorundan, Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Önder'in genel olarak tedaviye iyi yanıt verdiği belirtildi.

Hastaneden yapılan açıklama şu şekilde:

"Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER'in; genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız.

Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor."

Ne olmuştu?

TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, önceki akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Kalbi duran Önder’e acil serviste 10 dakika kalp masajı yapıldı, kalbi saat 23.05’te bir kez daha durmuştu.

Önder’in yırtılan aortu yaklaşık 12 saat süren bir operasyonla dikildi. Hastane ekibi Önder’in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, Önder’in ölüm riskinin yüksek olduğu bir ameliyat geçirdiği ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Prof. Dr. Ertan Sağbaş, “Son dönemde gördüğüm en ağır vakaydı” denilmişti.

Ameliyatın başarılı geçmesine rağmen kalbin sağ yarısının iyi kasılamadığı ve Önder’in kalp dolaşım destek cihazı eşliğinde yoğun bakım ünitesine alındığı belirtilmişti. Önder'in kalbinin sağ tarafındaki sorunun devam ettiği ve uyutulacağı gün sayısının 3 günden 5 güne çıkarılma kararı alındığı öğrenilmişti.

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