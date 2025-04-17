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Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Sahte 'emeklilik' belgesiyle lüks araç kaçakçılığında oyun bozuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri lüks araç kaçakçılarına darbe vurdu. Kapıkule Sınır Kapısında, sahte emeklilik belgesiyle Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen milyonlarca liralık lüks araçlar yakalandı.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Sahte 'emeklilik' belgesiyle lüks araç kaçakçılığında oyun bozuldu
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Ticaret Bakanlığı lüks araç kaçakçılarına darbe vurdu. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, sahte emeklilik belgeleriyle Türkiye’ye sokulmak istenen milyonlarca lira değerinde araç ele geçirdi. 

 Kaçakçıların 'emeklilik' oyunu bozuldu

Yurt dışından emekli olmuş gibi gösterilen bazı kişilerin, lüks araçları Türkiye'ye usulsüz olarak soktuklarını tespit eden ekipler harekete geçti. 

Yurt dışında yerleşik olma şartını sağlamayan kişilerin, geçerli gümrük mevzuatına göre Türkiye'de 2 yıla kadar kullanılabilmesi mümkün olmayan yabancı plakalı taşıtları, Bulgaristan makamlarınca düzenlenmiş gibi gösterilen sahte emeklilik belgeleriyle yurda sokmaya çalıştıkları tespit edildi.

Belgeler Bulgaristan makamlarından teyit edildi

Yabancı plakalı hususi taşıt getiren kişilere yönelik Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, şüpheli belgeler Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü aracılığıyla Bulgaristan makamlarından temin edilerek doğrulama süreci başlatıldı.

 Toplam değeri milyonları buluyor

Yapılan çalışmalar neticesinde Edirne Gümrük Muhafaza ekiplerince milyonlarca lira değerinde çok sayıda araca el konuldu.

Çalışmaların devam etmesinden dolayı şu an yakalanan araç sayısı hakkında bilgi verilmedi.

 Savcılık soruşturma başlattı

Usulsüz olarak araçları yurda getiren kişiler hakkında sahte belge düzenlendiği şüphesiyle Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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