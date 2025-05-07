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Abisiyle birlikte öldürülen Melisa Şimşek'in milli sporcu olduğu ortaya çıktı

Sivas’ta abisi Umutcan Şimşek ile boğazları kesilerek öldürülen Melisa Şimşek’in milli sporcu olduğu anlaşıldı.

Haber Merkezi
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Abisiyle birlikte öldürülen Melisa Şimşek'in milli sporcu olduğu ortaya çıktı
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Olay gece yarısı yaşandı. Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16), anneleri tarafından ikametlerinde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Melisa Şimşek’in öldürülmeden önce elleri bağlanmıştı. Olayın ardından polis ekipleri, katil yada katillerin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Şüpheli olarak, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kar maskeli bir kişinin üzerinde duruluyor.

Olayda boğazı kesilerek öldürülen Melisa Şimşek’in milli sporcu olduğu, kayak alanında birçok müsabakada dereceler elde ettiği anlaşıldı.

Şimşek son olarak Bursa’da Uludağ’da yapılan Kayak Türkiye Şampiyonasında 5. olmuştu. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Şimşek’in Kongre Lisesi öğrencisi olduğu, başarı sıralamasında ilk sıralarda yer aldığı belirtildi.

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