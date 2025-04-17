DEM Parti: İmralı heyetinin Bakan Tunç ile görüşmesi ertelendi

TBMM Başkanvekili ve DEM İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda olması nedeniyle DEM Parti İmaralı Heyeti'nin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile cuma günü gerçekleşecek görüşmesi ertelendi.

Bakan Tunç ile görüşme cuma günü yapılacaktı

DEM'li Önder'in yoğun ameliyata alınmasının ardından siyasi isimler ve sanatçılar hastaneye akın etti. Önder rahatsızlanmadan önce yürütülen İmralı Süreci'ne dair Adalet Bakanı Tunç ile 18.04.2025 tarihinde (yarın) randevu ayarlanmıştı.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle ertelendi

Ancak Önder'in son durumunu takip için DEM'li yöneticilerin hepsi hastanede nöbetleşe kalıyor. Bu gerekçe ile yarınki randevuya dair bir açıklama yapan DEM Parti planlanan görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

DEM Parti'den açıklama geldi

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı

"Cuma günü Adalet Bakanı ile İmralı Heyeti'nin yapacağı görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ve partimizin bütün yöneticilerinin hastanede olması nedeniyle ertelendi."