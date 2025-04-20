Yozgat mitinginin ardından Özgür Özel'den fotoğraf güncellemesi

CHP, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen mitinglerin ikincisini Yozgat'ta gerçekleştirdi. Yozgat mitingini etkili olan yağmura rağmen çok sayıda insan izledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çiftçilerle birlikte traktörle miting alanına girdi. Özel, traktörü kendi kullandı. Özel, mitingin ertesi günü sosyal medya hesaplarındaki kapak fotoğrafını traktör konvoyuyla Yozgat mitingine geldiği bir kare ile değiştirdi.

Özel, kapak fotoğrafı olarak kent girişinde traktör konvoyuyla karşılandığı Yozgat'ta mitinge gidiş anını içeren bir fotoğrafı ekledi.

Kapakta Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafı ile Atatürk'e ait "Köylü milletin efendisidir" sözü de yer aldı.