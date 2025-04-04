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AK Parti MYK toplanıyor: Gündemdeki başlıca konular neler?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Nisan Pazartesi günü partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) toplamaya hazırlanıyor. Toplantıda, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan protestolar ve boykot çağrıları ele alınacak.

Haber Merkezi
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AK Parti MYK toplanıyor: Gündemdeki başlıca konular neler?
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) toplamaya hazırlanıyor. Toplantıda, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan eylemler ve boykot çağrıları ele alınacak. Ayrıca, "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik stratejiler de masada olacak.

Sunumlar yapılacak

Habertürk'ün aktardığına göre toplantıda, DEM Parti İmralı heyetinin temasları ve heyetin planlanan dördüncü İmralı ziyareti de değerlendirilecek.

Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ile Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya'nın sunumları ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi ile Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken'in alanlarına ilişkin yapacakları sunumlar toplantının diğer önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise Meclis çalışmaları ve son gelişmeler hakkında bilgi verecek.

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