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Boykot soruşturması: Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve 10 kişi serbest kaldı

"Boykot" çağrısı soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişi adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Haber Merkezi
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Boykot soruşturması: Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve 10 kişi serbest kaldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemleri yayan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Oyuncular Sendikası Set Birimi Sorumlusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolü sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Oyuncular adliyeye geldi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, eski TİP Milletvekili ve oyuncu Barış Atay, Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Zuhal Olcay, Oyuncular Sendikası Genel Mali Sekreteri Taner Rumeli, oyuncular Ahmet Mümtaz Taylan, Onur Saylak, Canberk Gültekin, Baran Bölükbaşı, Kubilay Aka, Kerem Fırtına ve Özgün Çoban'ın da aralarında olduğu bazı oyuncular ile set çalışanları, Üzümoğlu'na destek için adliyeye geldi.

Adliyeye gelenler, Üzümoğlu'nun ailesiyle görüştü.

Hakimlik, Üzümoğlu'nun da aralarında yer aldığı 11 zanlı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve ''ayda iki kere imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilerle ilgili olarak "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 zanlıdan 11'i yakalanmıştı.

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