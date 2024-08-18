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AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu şebekesi her türlü insani değerin düşmanıdır

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in, TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırısını lanetledi.

AA
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu şebekesi her türlü insani değerin düşmanıdır
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu şebekesi her türlü insani değerin düşmanıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırısını lanetleyen Çelik, hem TRT ailesine hem basın camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ömer Çelik, şu değerlendirmeleri yaptı:

"TRT ve Anadolu Ajansımız Gazze'de insanlık için büyük bir vazifeyi yerine getirmektedir. Netanyahu ve şebekesi ise işlediği katliamların duyulmasını engellemeye çalışmaktadır. Herhangi bir sağlık ekibinin bile giremediği şartlarda bütün bir insanlık vicdanı adına doğruyu aktarmak üzere ölümü göze alan kardeşlerimizi bir kez daha selamlıyoruz."

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