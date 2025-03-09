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AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de mezhep provokasyonları var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son günlerde Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulunurken; "Suriye'de mezhep provokasyonlarının bir takım vekil güçler tarafından kullanıldığını görmekteyiz. Biz, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de mezhep provokasyonları var
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"(Suriye'deki gelişmeler) Türkiye Cumhuriyeti kurumları sahadaki her gelişmeye hakimdir. Suriye'de mezhep provokasyonlarının bir takım vekil güçler tarafından kullanıldığını görmekteyiz. Biz, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Saldırı dalgası Esad rejimini güçlendirme amaçlıdır.

'Bu bir Nusayri isyanıdır' gibi bir dilin kullanılması son derece yanlıştır. Esad rejiminin katliamları Nusayrilere mal edilemez, sivillere mal edilemez. Kayıpların mezhebine vurgu yapmak son derece yanlıştır.

Teröristin mezhebi olmaz. İslam bir barış dinidir. İslam'la terör yan yana gelmez. Olaylar başladığından beri ve bugün sabah da Suriye yönetimi yaptıklarının terörle mücadele olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir."

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