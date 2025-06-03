Trafikte sinir krizi geçirmişti: Ünlü oyuncu İlker Aksum'dan açıklama!

Son olarak Siyah Kalp dizisinde izleyici karşısına çıkan İlker Aksum, bu kez trafikte yaşadığı bir tartışmayla gündeme geldi. İzmir’in Urla ilçesinde bir sürücüyle yaşadığı kavga sırasında aracından inerek sert ifadeler kullanan 53 yaşındaki oyuncunun görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada hızla yayıldı. Tartışma anları kısa sürede gündem olurken, Aksum’un sinirlerine hâkim olamadığı görüldü.

İlker Aksum, Instagram hesabından yayınladığı videoda yaşananları anlattı:

"Günaydın dostlar, dün talihsiz bir olay yaşadım ve bunu size hemen anlatmak istiyorum. Trafikte saygıyla birisine yol vermek istedim. İki saniye yol verdim. Arkadan bir şahıs çıktı camdan, 'Gerizekalı yürüsene' dedi. Ben de elimi çıkarttım 'Bir saniye' dedim. 'Gerizekalı, mal herif. Yol senin yürüsene' dedi. Ben de çıktım 'Ya arkadaşım niye gerizekalı diyorsun?' dedim. 'Seni bir döverim' dedi. O sırada eşim geldi yanıma 'Ya şoföre kusura bakma de' dedi. Ben de yanlış anladım. 'Biz niye kusura bakıyoruz, bana söylüyor zannettim. Biz niye kusura bakıyoruz, Dilay' diye söyledim. O da yanlış anlaşılmış, sanki Dilay'a çıkışıyormuşum gibi, alakası yok. Tam böyle konuşurken yine 'Bak, seni bir döverim, sizi bir döverim' dedi. Küfür üstüne. Ya benim de sinirlerim bozuldu ve küfür ettim. Özür dilerim dostlar. O şahıstan da özür dilerim"

İlker Aksum'un eşi Dilay Aksum da olayla ilgili yazı paylaştı:

"1 ay önce bebeğim arabadayken ara sokakta hızı yüzünden bize çarpan ve sol ön kapıyı alan arabadan kimsenin haberi yok. Ama benim için daha üzücü olan. Bu videoyu çeken hanımefendiyi gördüm. Bunu çekmek için kavşağın ortasında durdular. Trafiği biz değil onlar durdurdu. Gözlerimin içine baktığı bir an vardı. Arabasını gördüm. Plakasını gördüm. Keşke videonun o anını da yayınlasaydı. Kendisine teşekkür ettim. Ömründen değerli bir anı bize harcadığı için. Biz öncesini sonrasını konuştuk, payımızı tarttık. O an bizim hayatımızda talihsiz bir dersti ve zaten eve vardığımızda son derece üzgün, dersimizi almıştık. Ama hanımefendinin kendisi de bana çok iyi bir ders oldu."