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AFAD'dan Marmaris depremi açıklaması: İçmeler’de 2 adet hasar tespit talebi alındı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ''Muğla ilimiz Marmaris ilçesi İçmeler mahallesinde 2 adet hasar tespit talebi alınmış, Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hasar tespiti yapmak üzere ekipler sevk edilmiştir'' denildi.

Haber Merkezi
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AFAD'dan Marmaris depremi açıklaması: İçmeler’de 2 adet hasar tespit talebi alındı
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AFAD, Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

AFAD'ın yaptığı açıklama şu şekilde;

“Dün gece saat 02.17'de Muğla, Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız tarafından çalışmalar devam ediyor. Deprem, Muğla, Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa illerimizde hissedilmiştir.

"Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir"

Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumlarımız tarafından saha tarama çalışmalarına başlanmış olup depremin etkili olduğu illerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Depremin hissedildiği İllerimizde -an itibariyle -herhangi bir yıkım bulunmamaktadır. AFAD Başkan Yardımcısı Sn. Hamza Taşdelen ile Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sn. Dr. Sadi Ergin çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye intikal etmişlerdir.

"69 vatandaşımız depremden etkilenmiştir"

Muğla ilimiz Marmaris ilçesi İçmeler mahallesinde 2 adet hasar tespit talebi alınmış, Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hasar tespiti yapmak üzere ekipler sevk edilmiştir. Muğla ilimiz Fethiye ilçesinde, 1 vatandaşımız panik atak nedeniyle hayatını kaybetmiş, yüksekten atlama, panik atak vb. nedenlerle 69 vatandaşımız depremden etkilenmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Vatandaşlarımızın sosyal medyada çıkan dezenformasyon içerikli haberlere itibar etmemelerini, doğru bilgi için resmi kurumların açıklamalarını takip etmelerini önemle hatırlatırız. Gelişmeleri takip ediyoruz.''

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