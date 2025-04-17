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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Bir kaos kampanyasına öncülük ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için "Sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor" dedi.

Haber Merkezi
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Bir kaos kampanyasına öncülük ediyor
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyle"

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere dönük kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılması mümkün değildir.

Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür.

Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına cunta diyen, Meclis Başkanlığına savaş açmaktan bahseden, Hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumsal kesimler arasında duvar örmeye çalışan bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir."

"Bir kaos kampanyasına öncülük ediyor"

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor. Bu kampanya, Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasimize zarar veren siyasi projelerin bir benzeridir.

Bu kampanya ve projelerin hepsinin milli iradeyi hedef aldığını çok iyi biliyoruz. Millet iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan bu kampanyalarla en kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."

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