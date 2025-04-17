Özgür Özel’den Numan Kurtulmuş’a: Anayasa’ya aykırı bir adım atma, savaş ilanı kabul ederim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile görüşmek üzere Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gitti. Özel, saat 09:00 sıralarında cezaevine giriş yaptı.

CHP Genel Başkanı, saatler 13:04'ü gösterdiğinde kameralar karşısında açıklama yaptı.

"Hani iddianame?"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iddianameyi yazması gerektiğini hatırlatan Özel, “Buradan bütün Türkiye’ye ve Adalet Bakanlığı’na sesleniyorum, Adalet Bakanı’na sesleniyorum. Hani iddianame? Arkadaşlarımız içeride. Bütün deliller elinde. Bütün ifadeler elinde. Haydi gelin, iddianameyi yazın, görelim. İddianameyi yazın, görelim bakalım ne yazacaksınız? Her tuttuğunuz dal elinizde kaldı” dedi.

"Numan Bey'i nezaketle uyarıyorum"

Özgür Özel, Can Atalay kararını Meclis'te okutanlar hakkında "Yetkilerimi kullanacağım" diyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a şu sözlerle tepki gösterdi:

“Kararı Anayasa Mahkemesi’nden okutan Meclis Başkanvekili. Şimdi ona karşı bir pozisyon alacakmış, yok yetkilerini kullanacakmış. Yetkilerini kullanacaksan okutulan kararın arkasında duracaksın. Yoksa asla ve asla tarafsızlığını hiçbirimize de anlatamazsın, Türkiye’ye de anlatamazsın, kendi vicdanına da anlatamazsın. Numan Bey’e söylüyorum. Sakın bize savaş ilan etmeye kalkma. Savaş ilanı kabul ederim. Meclis Başkanvekilimi tehdit etme, savaş ilanı kabul ederim. Kâtip üyemi tehdit etme, savaş ilanı kabul ederim. Bundan sonra da Anayasa’ya aykırı bir adım atma, savaş ilanı kabul ederim.”

Özel'den 3T çağrısına yanıt veren Ataman'a tepki

CHP Genel Başkanı Özel, dün Bahçeli’ye seslenerek "3T" çağrısında bulundu. Özel, “Terörsüz bir Türkiye için ben varım. Gel, sen de varsan 3T’de buluşalım, Türkiye’nin önünü birlikte açalım. Ben terörsüz Türkiye’ye ‘evet’ diyorum. Sen de tutuksuz yargılama ve TRT'den canlı yayına ‘evet’ de, yarın bambaşka bir Türkiye'nin kapılarını aralayalım” dedi.

"Terbiyesizlik, terbiyesizlik, terbiyesizlik"

MHP'li Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Özgür Özel'e yanıt verdi. Büyükataman, "Özgür Özel’in 3T’si talan, tezvirat, teslimiyet... CHP’ye önerimiz; belediyelerde talandan, yabancı başkentlerden medet uman teslimiyetçi politikalarından, uzaktan kumandalı tezviratlardan uzak durmasıdır" dedi.

Cezaevi çıkışı Büyükataman'ın açıklamasına da cevap veren Özel, "3 T ile yanıt vereyim: Terbiyesizlik, terbiyesizlik, terbiyesizlik" dedi.

İmamoğlu 23 Mart'ta tutuklandı

İBB'ye yönelik yürütülen "terör" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı.

İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne sevk edildi. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

İlk görüşme 25 Mart'taydı

Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk olarak 25 Mart'ta Marmara Cezaevi'nde İmamoğlu ile görüşmüştü.

Cezaevindeki ilk ziyaretin ardından açıklama yapan Özel, "19 Mart sivil darbe girişimi, yine milletin iradesiyle darbecilerin karşısına sokaklara milletin dökülmesiyle engellenmiştir" demişti.

İkinci görüşme 30 Mart'taydı

Özel'in İmamoğlu'na ikinci ziyareti 30 Mart'ta gerçekleştirildi.

Özel, buradaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ülke genelindeki protestolarda gözaltına alınan gençleri hatırlatarak "Gencecik çocuğumuzu aç, susuz bırakanı, darp edeni hepsini bulurum. Bunun hesabını ben soracağım" demişti.

Üçüncü görüşme 10 Nisan'daydı

CHP Genel Başkanı, 9 Nisan akşamı ev hapsi kararı sonrası İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı ziyaret etti. Özel ertesi sabah da İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen Özel, görüşmede aralarında Yozgat’taki çiftçilere kesilen cezaların ödenmesi konusunda bir anlaşmazlık yaşandığını tebessümle belirtti.

Özel, “Yozgat’taki traktörlere kesilen cezaları üstlenmek üzereyken, Ekrem Bey bunu benim yaptığımı öğrenince ‘Olmaz, kardeş payı yapalım’ dedi. Traktör cezalarının yarısını Ekrem Başkan, diğer yarısını ben üstleneceğim” ifadelerini kullandı.