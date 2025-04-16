  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. YSK, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal istemini reddetti
Takip Et

YSK, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal istemini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemli başvuruyu reddetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YSK, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal istemini reddetti
Takip Et

Doç. Dr. Kemal Çiftçi, CHP'nin 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesi ve yeniden yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulundu.

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, seçimin iptaline ilişkin itirazı reddetti. İlçe Seçim Kurulu kararında, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı Başkanlık Divanınca, Genel Başkan, Parti Meclisi, Bilim Kültür Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu aday listelerinin kesinleştirilerek, mühürlenip oy pusulasına dönüştürülmek üzere seçim kuruluna teslim edildiği belirtildi.  

İlçe seçim, iddiaların bir delil veya belgeye dayandırılmadığından reddine karar verdi 

Kararda, "Başvurucu Kemal Çiftçi’nin adaylık müracaatı ile ilgili iddiaları, adı geçen siyasi partinin 21. Olağanüstü Kurultay Başkanlık Divanın yetkisinde olup, ayrıca Çiftçi’nin dilekçesinde belirttiği diğer iddialarını herhangi bir delil veya belgeye dayandırmağından itirazın reddine karar vermek gerekmiştir" denildi.

Başvuru, ''tam kanunsuzluk'' gerekçesiyle YSK'ya taşındı  

Çankaya İlçe Başkanlığının ret kararının "tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılarak, seçimin yenilenmesine karar verilmesi"nin istenmesi üzerine, başvuru YSK’ya geldi. 

YSK, ''Çankaya  4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararı kesin olduğundan ve tam kanunsuzluk hali de bulunmadığından talebin kesinlik'' nedeniyle reddine karar verdi. 

Ne oldu?

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda adaylardan Berhan Şimşek, yeterli imzayı toplamasına karşın başvurusunu 5 dakika geç iletmesi nedeniyle adaylığına izin verilmediğini iddia etmişti. 

Şimşek'in salonun fiziki şartları nedeniyle imza toplama ve iletme süreçlerinde sorun yaşadığını açıklamasının ardından Doç. Dr. Kemal Çiftçi, kurultayın iptali istemiyle YSK'ya başvuru yapmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kurultay soruşturmasında ifade verecekCHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kurultay soruşturmasında ifade verecekGündem
Özel, kurultay öncesi CHP'ye kayyum ihtimalini anlattı: Cuma akşamı 16:59’da tebliğ edilmesi kararlaştırılmışÖzel, kurultay öncesi CHP'ye kayyum ihtimalini anlattı: Cuma akşamı 16:59’da tebliğ edilmesi kararlaştırılmışGündem
Gündem
Zirai dondan etkilenen çiftçilerin zararı nasıl karşılanacak? Bakan Yumaklı yanıtladı
Zirai dondan etkilenen çiftçilerin zararı nasıl karşılanacak? Bakan Yumaklı yanıtladı
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Özgür Özel "Durmayacağız" dedi, akşam mitingi için çağrı yaptı
Özgür Özel "Durmayacağız" dedi, akşam mitingi için çağrı yaptı
Ekrem İmamoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e "geçmiş olsun" mesajı
Ekrem İmamoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e "geçmiş olsun" mesajı
Mansur Yavaş'tan Sırrı Süreyya Önder'e "geçmiş olsun" mesajı
Mansur Yavaş'tan Sırrı Süreyya Önder'e "geçmiş olsun" mesajı
Büyükada’daki Şakir Paşa Konağı’nda yangın: Set çalışanı hayatını kaybetti
Büyükada’daki Şakir Paşa Konağı’nda yangın: Set çalışanı hayatını kaybetti