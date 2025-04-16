CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kurultay soruşturmasında ifade verecek

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın Yeni Bir Sabah programına konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin 2023'teki kurultayına açılan soruşturmada ifade vereceğini açıkladı.

Önümüzdeki pazartesi ifade vereceğini belirten CHP'li Çelik, bir tanığın "odadan çıkarken gülüyordu" sözleri nedeniyle ifade vereceğini söyledi.

Çelik, şunları ifade etti:

"Pazartesi gidip ifade vereceğiz. İstanbul kongresi ve kurultayı ile ilgili bu soruşturmada benimle ilgili neden soruşturmaya çağrıldım veya sürecin bütünü ile ilgili gerçekler ve aslında gerçeği yansıtmayan meseleler nelerdir? Birkaç cümle ile ifade edeyim. Şimdi ben niye gidiyorum soruşturmaya? Pazartesi gidiyorum. Ankara'da savcılıkta ifade vereceğim. Niye gidiyorum biliyor musunuz?

Şantajdan, dolandırıcılıktan sabıkalı, ismini söylemek istemediğim bir vatandaş şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki: 'Bursa İl Başkanı' diyor, 'Kurultay zamanı İstanbul İl Başkanının odasına girerken' diyor, 'Suratı asıktı, morali çok bozuktu. Çıkarken yüzü gülüyordu.' Şimdi, yani benim odama, Ankara'daki konakladığım oteldeki odaya Bursa İl Başkanı girerken suratı asıkmış, çıkarken yüzü gülüyormuş. Ben bunun için pazartesi gidip soruşturma vereceğim.

Şimdi Bursa İl Başkanı, bir kere benim hem hemşehrim, hem hemşehrim Sivaslı mı? Sivaslı hemşehrim, hem de birkaç kuşak geriye gittiğimiz zaman akrabam. Yani o büyük sülalemizin içerisinde, Anadolu'nun feodal dönemlerindeki o büyük sülalelerin döneminde hem akrabam hem de çok yakın hemşehrim hem de il başkanı, komşu il başkanı olması vesilesiyle arkadaşım. Bir hukuk geliştirdiğim birisi. Tabii ki birbirimizi gördüğümüzde mutlu olabiliriz.

Şimdi sırf bunun için ifadeye gidiyorum.

Sırf bunun için ben İstanbul İl Başkanı olarak ifadeye gidiyorum. Hayır o kurultaya etki etti, şudur, budur iddialarla ilgili olarak. İşte diyor ki, iddia şu: İstanbul İl Başkanının odasına girerken Bursa İl Başkanının suratı asıktı, çıkarken yüzü gülüyordu. Ya bir de ben normalde asık suratlı birisiyim.

Nasıl benim yanımdan çıkarken gülümsemiş onu da anlayamadım, o da ayrı bir konu da."