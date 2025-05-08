Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kişi Fethiye'de yakalandı!
Interpol tarafından "cinsel taciz" suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu S.D.H., Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Interpol tarafından "cinsel taciz" suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu S.D.H. (47), jandarma ekipleri tarafından Ölüdeniz Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.
S.D.H, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi
Şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. S.D.H, jandarmadaki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.