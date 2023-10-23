AK Parti'den Büyük Filistin Mitingi: Erdoğan da katılacak

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek.

İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek ve Filistin'e destek olmak için Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Büyük Filistin Mitingi'ne ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılmaları bekleniyor. Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak.