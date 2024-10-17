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AK Parti'den çözüm süreci açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, çözüm sürecinin şu anda gündemde olmadığını ifade etti. Ala, "Sorunlar farklı, bu sorunlara getirilecek çözümler de çeşitlilik gösterecek. Her defasında aynı yöntemleri uygulamak zorunda değiliz." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi
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AK Parti'den çözüm süreci açıklaması
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İktidarın yeni bir çözüm süreci başlatmaya hazırlandığı yönündeki iddialara AK Parti'den yanıt geldi. NTV'nin haberine göre AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Çözüm süreci masamızda yok." ifadelerini kullanarak net konuştu.

"AK Parti devrim niteliğinde reformlar yaptı"

Çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ala, "Sorun da farklı sorunlara bulunacak çare de farklı. Her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz ki." dedi. AK Parti'nin devrim niteliğinde reformlar yaptığının altını çizen Ala, "24 saat Kürtçe kanal yayın yapıyor. Bunlar aşıldı. O süreçlerin belli yerinde Ortadoğu tarumar oldu. Türkiye, o reformlarını yapmamış olsaydı Irak ve Suriye'ye döndürmek isteyen projelere yenilirdi." diye konuştu.

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