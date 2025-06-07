AK Parti'den DEM Parti'ye bayram ziyareti

Kurban Bayramı'nda siyasi partiler arası bayramlaşma programı gerçekleşti. AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve beraberindeki heyette bulunan AK Parti Kadın Kolları MKYK üyesi Tuba Özdemir ve AK Parti Gençlik Kolları MYK üyesi Özge Çelik DEM Parti ile bayramlaştı.

DEM Parti kabul heyetinde ise DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu ve Parti Meclisi Üyesi İhsan Seylan yer aldı.

"Bu sürecin ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağını düşünüyorum"

Gazze'deki savaşın daha şiddetli olmasının üzücü olduğunu ve İsrail'e yapılan desteklerin kesilmesini umduğunu dile getiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Kurt, "Umarım mazlum halka yapılan baskılar ve soykırım sona erer. 6 Şubat depreminin ardından Adıyaman'da birçok konutu en sağlam şekilde inşa ettik. Okulların kapanmasını beklemeden 6-7 bin vatandaşımız taşındı. Kalanlar da okulların kapanmasını bekliyor. Bayram sonrasında 30 binden fazla vatandaşın taşınmasını bekliyoruz. Temmuz ayına kadar 45 bin konutu teslim etmeyi bekliyoruz. Yıl sonuna kadar ise 60 binden fazla konutu teslim edip vatandaşlarımızın taşınmasını bekliyoruz. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanımızın destekleriyle 'Terörsüz Türkiye' çerçevesinde hareket etmek önemli. Bu sürecin ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ülkenin huzur, birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu gördüm. Bu ülkede silahların değil hukukun olduğu, insanların demokratik ve huzur içinde yaşamasını temenni ediyoruz. Barışa, huzura katkı verirseniz barış olur. Ateşe odun atarsanız ateş harlanır" diye konuştu.

"Temennimiz olan barışın ete tırnağa büründüğü bir dönemden geçiyoruz"

Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini ifade eden DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tiryaki ise, "Temennimiz olan barışın ete tırnağa büründüğü bir dönemden geçiyoruz. Umarım başarıya ulaşırız. Artık kan ve gözyaşından değil kardeşlikten ve iyi şeylerden bahsederiz. PKK'nın kongresini toplayıp silah bırakmasıyla bu süreç çözüldü. Önceki çözüm sürecinden farklı olarak tüm partiler bu süreci destekliyor. MHP ve CHP de bu süreci destekliyor. Kendi iç barışını sağlamış bir Türkiye, başta Filistin meselesi gibi birçok meseleyi çözebilir. Ekim ayının başından beri gitmediğimiz yerleşim yeri yok. Ülkenin dört bir yanını hep beraber dolaşmalıyız. Sonuçta bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Bugün buraya gelmeniz de bizim için çok anlamlı" ifadelerini kullandı.