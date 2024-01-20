AK Parti'den İstanbul'da 3 yeni aday: 2 ilçede MHP adayı desteklenecek
AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. 37'si AK Parti, 2'si MHP olmak üzere 39 ilçenin belediye başkan adayı belli oldu. AK Parti, 24 ilçe belediye başkanından 3'ünde değişikliğe gitti. İşte tam liste...
AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda, 37'si AK Parti, 2'si MHP olmak üzere 39 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı. Silivri ve Beşiktaş'ta Cumhur İttifakı'nın adayı desteklenecek.
AK Parti, 24 ilçe belediye başkanından 3'ünde değişikliğe gitti. Sultanbeyli, Bayrampaşa ve Arnavutköy'de yeni isimler aday gösterildi.
Değişiklikler şöyle oldu:
Arnavutköy: Ahmet Haşimi Baltacı (Yerine Mustafa Candaroğlu aday gösterildi)
Bayrampaşa: Atila Aydıner (Yerine İlknur Kovaç aday gösterildi)
Sultanbeyli: Hüseyin Keskin (Yerine Ali Tombaş aday gösterildi)
İşte AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları...
Adalar - Uğur Sina Şen
Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu
Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı
Avcılar - Abdullah Küçükoğlu
Bağcılar - Abdullah Özdemir
Bahçelievler - Hakan Bahadır
Bakırköy - Ali Talip Özdemir
Başakşehir - Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa - İlknur Kovaç Bayraktar
Beşiktaş - Serkan Toper (MHP)
Beykoz - Murat Aydın
Beylikdüzü - Mustafa Günaydın
Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece - Recep Erol
Çatalca - Mesut Üner
Çekmeköy - Ahmet Poyraz
Esenler - Tevfik Göksu
Esenyurt - Hamit Öncü
Eyüpsultan - Deniz Köken
Fatih - Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta
Güngören - Bünyamin Demir
Kadıköy - Veli Arslan
Kağıthane - Mevlüt Öztekin
Kartal - Hüseyin Karakaya
Küçükçekmece - Aziz Yeniyay
Maltepe - Kadem Ekşi
Pendik - Ahmet Cin
Sancaktepe - Seyma Döğücü
Sarıyer - Hüseyin Coşkun
Silivri - Volkan Yılmaz (MHP)
Sultanbeyli - Ali Tombaş
Sultangazi - Abdurrahman Dursun
Şile - İlhan Ocaklı
Şişli - Gökhan Yüksel
Tuzla - Şadi Yazıcı
Ümraniye - İsmet Yıldırım
Üsküdar - Hilmi Türkmen
Zeytinburnu - Ömer Arısoy