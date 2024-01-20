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AK Parti'den İstanbul'da 3 yeni aday: 2 ilçede MHP adayı desteklenecek

AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. 37'si AK Parti, 2'si MHP olmak üzere 39 ilçenin belediye başkan adayı belli oldu. AK Parti, 24 ilçe belediye başkanından 3'ünde değişikliğe gitti. İşte tam liste...

Haber Merkezi
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AK Parti'den İstanbul'da 3 yeni aday: 2 ilçede MHP adayı desteklenecek
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AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda, 37'si AK Parti, 2'si MHP olmak üzere 39 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı. Silivri ve Beşiktaş'ta Cumhur İttifakı'nın adayı desteklenecek.

AK Parti, 24 ilçe belediye başkanından 3'ünde değişikliğe gitti. Sultanbeyli, Bayrampaşa ve Arnavutköy'de yeni isimler aday gösterildi.

Değişiklikler şöyle oldu:

Arnavutköy: Ahmet Haşimi Baltacı (Yerine Mustafa Candaroğlu aday gösterildi)

Bayrampaşa: Atila Aydıner (Yerine İlknur Kovaç aday gösterildi)

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin (Yerine Ali Tombaş aday gösterildi)

İşte AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları...

Adalar - Uğur Sina Şen

Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu

Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı

Avcılar - Abdullah Küçükoğlu

Bağcılar - Abdullah Özdemir

Bahçelievler - Hakan Bahadır

Bakırköy - Ali Talip Özdemir

Başakşehir - Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa - İlknur Kovaç Bayraktar

Beşiktaş - Serkan Toper (MHP)

Beykoz - Murat Aydın

Beylikdüzü - Mustafa Günaydın

Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece - Recep Erol

Çatalca - Mesut Üner

Çekmeköy - Ahmet Poyraz

Esenler - Tevfik Göksu

Esenyurt - Hamit Öncü

Eyüpsultan - Deniz Köken

Fatih - Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta

Güngören - Bünyamin Demir

Kadıköy - Veli Arslan

Kağıthane - Mevlüt Öztekin

Kartal - Hüseyin Karakaya

Küçükçekmece - Aziz Yeniyay

Maltepe - Kadem Ekşi

Pendik - Ahmet Cin

Sancaktepe - Seyma Döğücü

Sarıyer - Hüseyin Coşkun

Silivri - Volkan Yılmaz (MHP)

Sultanbeyli - Ali Tombaş

Sultangazi - Abdurrahman Dursun

Şile - İlhan Ocaklı

Şişli - Gökhan Yüksel

Tuzla - Şadi Yazıcı

Ümraniye - İsmet Yıldırım

Üsküdar - Hilmi Türkmen

Zeytinburnu - Ömer Arısoy