AK Parti'den Netanyahu'ya: Nazilerin yaptığıyla aynı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Çelik, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili, "Netanyahu hükümetinin ortaya koyduğu bu katliam siyaseti bir soykırımdan başka bir şeyle ifade edilemez." dedi.

Çelik, İsrail-Filistin çatışması hakkında, "İki devletli çözüm ortaya çıkmadan bu sürecin sona ermeyeceği açık bir şekilde görülmektedir." diye konuştu.

Çelik, "Netanyahu hükümetinin yaptığı Nazilerin yaptığıyla aynı şeydir." ifadesini kullandı.