Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı: Rozetini Erdoğan taktı

İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun katılımı için AK Parti Genel Merkezi'ndeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi tören düzenlendi.

Hatipoğlu'na rozetini takan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bu katılım töreni partimiz için, Türkiye demokrasisi için hayırlara vesile olur. İnşallah bundan sonraki süreçte de Eskişehir ile birlikte bölgede yeni bir sıçramanın, yeni bir doğumun, yeni bir gelişmenin olmasına da vesile olur. Eskişehir'le beraber durmak yok yola devam diyelim." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu da AK Parti ailesine dahil olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

"Sizi mahcup etmemek için ülkemize, milletimize canımı dişime takarak hizmet etmek hayat düsturum olacaktır Sayın Cumhurbaşkanım." diyen Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepinizin bildiği üzere kadere bir beşer olarak müdahale etmenin imkanı yoktur. Gönlüm isterdi ki kısa siyaset yolculuğum burada sizlerle, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayesinde başlasaydı keşke. Ancak aylardır fırsat bulduğum her platformda milletvekili seçildiğim günden bu yana kamuoyunda açıkça belirttiğim için gönlüm ferah olarak burada konuşuyorum ve söylüyorum. Kızılelma ülküsünün, Türkiye'nin küresel bir güç olarak kalmasının, devletimizin iç ve dış tehditleri ivedilikle bertaraf etmesinin, şer odaklarının imhasının tek koşulu Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Kuvayımilliye ruhunun vücut bulmuş hali Cumhur İttifakı saflarında bir araya gelmektir. Devletimizin bekası gereğiyle yapılması gereken budur. Bu düşüncelerim dolayısıyla çok lince uğradım ama inandığım doğrudan bir karış geri adım atmadım. Ve bugün de onurla, gururla sizlerleyim. Rabb'ime dua ederim çıktığım bu yolda beni mahcup etmesin. Milletimize ve çok sevdiğim Eskişehir'ime sizlerle birlikte çok güzel hizmetler yapmayı nasip etsin."

2 Kasım'da istifa etti

İstifasını 2 Kasım'da sosyal medyadan duyuran Hatipoğlu, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İstifa öncesi partisinin Eskişehir'de CHP ile ittifak yapmasını doğru bulmadığını söyleyen Hatipoğlu, "Bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP olabilir." açıklamasıyla tepki çekmişti.

"AK Parti'ye katılmam" demişti

Hatipoğlu, mayıs seçimi öncesi katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin "İktidar olursa AK Parti’ye geçer misiniz?" sorusuna, "Tabii ki geçmem. Ne işim var. İki tip siyasetçi var: İş olarak, hizmet olarak yapanlar. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız." yanıtını vermişti.