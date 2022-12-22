AK Partili Çelik: Asgari ücrette gerekirse düzenleme yapılacak
AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı'mız belirtmişti. Asgari ücrette gerekirse tekrar bir düzenleme yapılacak." dedi.
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Çelik asgari ücret düzenlemesine ilişkin gelen gelen soruyu şu şekilde yanıtladı:
"Asgari ücretleri vatandaşlarımızı sıkıntılarla baş başa bırakmayacak adımlar atıldı. Ortaya atılan rakamların birileri tarafından suistimal edilmeyeceğini Cumhurbaşkanı'mız belirtmişti. Asgari ücrette gerekirse tekrar bir düzenleme yapılacak." diye konuştu.
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