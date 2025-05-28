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AK Parti’nin ‘anayasa komisyonu’ ilk toplantısını 4 Haziran’da yapacak

AK Parti’nin, yeni anayasa çalışmalarını yürütmek üzere 10 kişiden oluşan ‘anayasa Komisyonu’ ilk toplantısını 4 Haziran Çarşamba günü Külliye’de gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
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AK Parti’nin ‘anayasa komisyonu’ ilk toplantısını 4 Haziran’da yapacak
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Besti KARALAR - ANKARA

AK Parti’nin, anayasa komisyonu, Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, başkanlığında 4 Haziran Çarşamba günü Külliye’de toplanacak. İlk toplantıda yeni ve sivil bir anayasa çalışmasının yol haritası belirlenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla oluşturulan komisyonun nasıl çalışacağı, hangi anayasa metinleri üzerinden gideceği, kimlerle görüşüleceği de yine bu toplantıda belirlenecek.

Anayasa Komisyonu, Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz başkanlığında Genel Başkanvekilleri Efkan Ala, Mustafa Elitaş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz ile Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu’ndan oluşuyor.

Komisyonda Hayati Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen anayasa çalıştayları, bugüne kadar yazılan anayasa metinleri değerlendirilecek.

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