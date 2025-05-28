DEM Parti- AK Parti görüşmesi sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den geldi

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında siyasi partiler arasındaki temaslar yoğun şekilde sürüyor. Dün MHP ile DEM Parti arasında yapılan görüşmenin ardından, bugün de AK Parti ve DEM Parti bir araya geldi.

Görüşmede kimler vardı?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, DEM Parti heyetini ağırladı. DEM Parti heyeti içerisinde ise Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ile Grup Başkan Vekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit görüşmede yer aldı.

Görüşme yakşalık 2 saat sürdü

Yaklaşık 2,5 saat süren görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından AK Parti heyetinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, süreç ile ilgili bir aksamanın olmadığı kaydedildi.

Kamera karşısına geçen Efkan Ala, "Süreçle ilgili aksama yok, kapsamlı değerlendirmeler yapıldı." ifadelerini kullandı.

Dün MHP ile görüşülmüştü

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, 27 Mayıs saat 11.30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde MHP Grubu’nu ziyaret etti. Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Meclis Başkanvekili Celal Adan yer aldı.