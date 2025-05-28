  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DEM Parti- AK Parti görüşmesi sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den geldi
Takip Et

DEM Parti- AK Parti görüşmesi sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den geldi

DEM Parti ile AK Parti arasında TBMM’de gerçekleşen görüşme sona erdi. DEM Parti heyeti, bugün saat 15.00’te AK Parti temsilcileriyle bir araya gelmişti. Görüşme sonrası AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler ve Efkan Ala’dan ilk açıklamalar geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEM Parti- AK Parti görüşmesi sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den geldi
Takip Et

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında siyasi partiler arasındaki temaslar yoğun şekilde sürüyor. Dün MHP ile DEM Parti arasında yapılan görüşmenin ardından, bugün de AK Parti ve DEM Parti bir araya geldi.

Görüşmede kimler vardı?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, DEM Parti heyetini ağırladı. DEM Parti heyeti içerisinde ise Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ile Grup Başkan Vekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit görüşmede yer aldı.

Görüşme yakşalık 2 saat sürdü

Yaklaşık 2,5 saat süren görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından AK Parti heyetinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, süreç ile ilgili bir aksamanın olmadığı kaydedildi.

Kamera karşısına geçen Efkan Ala, "Süreçle ilgili aksama yok, kapsamlı değerlendirmeler yapıldı." ifadelerini kullandı.

Dün MHP ile görüşülmüştü

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, 27 Mayıs saat 11.30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde MHP Grubu’nu ziyaret etti. Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Meclis Başkanvekili Celal Adan yer aldı.

KMTSO Başkanı Buluntu: “SGK Taksitlendirme Teminat Şartı Esnetilmelidir”KMTSO Başkanı Buluntu: “SGK Taksitlendirme Teminat Şartı Esnetilmelidir”Şehirler

 

Suudi Arabistan'dan sert adım: İran vatandaşlarının vize işlemlerini durdurduSuudi Arabistan'dan sert adım: İran vatandaşlarının vize işlemlerini durdurduDünya

 

 

Pirinç başkenti Osmancık’ta dronlu çeltik ekimi başladıPirinç başkenti Osmancık’ta dronlu çeltik ekimi başladıEkonomi

 

Bakan Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ile görüştüBakan Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ile görüştüEkonomi

 

 

Gündem
AK Parti’nin ‘anayasa komisyonu’ ilk toplantısını 4 Haziran’da yapacak
AK Parti’nin ‘anayasa komisyonu’ ilk toplantısını 4 Haziran’da yapacak
Bakan Yerlikaya duyurdu: 390 mülki idare amirimizin görev yerleri belli oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu: 390 mülki idare amirimizin görev yerleri belli oldu
ESHOT vatandaşları uyardı: Toplu ulaşım hizmetlerimizde aksamalar yaşanacak
ESHOT vatandaşları uyardı: Toplu ulaşım hizmetlerimizde aksamalar yaşanacak
Marmaris’te orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Marmaris’te orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Kocaeli'de şüpheli bebek ölümlerine soruşturma! “Yenidoğan çetesi ile bağlantısı var” iddiaları
Kocaeli'de şüpheli bebek ölümlerine soruşturma! “Yenidoğan çetesi ile bağlantısı var” iddiaları
Trafik cezaları artırılacak! Kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda
Trafik cezaları artırılacak! Kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda