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AK Parti'nin seçim beyannamesine tepki: Bunlar Kılıçdaroğlu'nun vaatleri

Erdoğan'ın "21 yıldır iktidarda değilmiş gibi beyanname açıkladığını" söyleyen CHP'li Ünsal, kamuya alımlarda mülakatın kaldırılması, yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanması, ücretsiz internet hizmeti ile aile destek sisteminin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun vaatleri olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
AA
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CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin seçim beyannamesine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 yıldır iktidarda değilmiş gibi seçim beyannamesi açıkladığını söyleyen Ünsal, "'Kamuya işe alımlarda mülakatı kaldıracağız.' diyor, 'Gençler liyakata göre işe girecek.' diyor. Recep Tayyip Erdoğan sonunda gençleri hatırladı." ifadelerini kullandı.

Ünsal, seçim beyannamesinde yer alan yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanması, ücretsiz internet hizmeti, aile destek sistemi uygulamalarına ilişkin de, "Bu vaatler Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatleri. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemini biz yıllardır söylüyoruz. Bu CHP'nin bir projesidir. Bu vaatleri hepimiz hatırlıyoruz." dedi.

Servet Ünsal, 14 Mayıs'ta tüm vatandaşların sandığa gitmesi çağrısında bulundu.

 

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